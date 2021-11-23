تجمع الرياض الصحي الثاني: 3500 موعداً اسبوعياً للعيادات الافتراضية لخدمة المرضى في منازلهم

سجلت العيادات الافتراضية في مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني 3500 موعداً أسبوعيا من خلال 380 عيادة طبية قدمها 1326 ممارس صحي في 51 تخصص طبي تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع العيادات التي يحتاجها المرضى من خلال تطبيق صحتي لعام 2021.

وأكد تجمع الرياض الصحي الثاني أن مبادرة العيادة الافتراضية، تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي ” عن بعد ” عن طريق تطبيق “صحتي” والتواصل المباشر مع الأطباء أثناء الموعد المحدد لكل مريض من خلال الاتصال الهاتفي.

كما تمنح هذه الخدمة الحقوق الكاملة للخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة إضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات الغير طارئة وزيادة معدل رضا المريض، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية.

وأضاف: تنوعت العيادات الافتراضية مابين المتخصصة والثانوية إضافة إلى عيادات طب الأسرة، مكافحة التدخين، الاستشارات الطبية والدوائية والمدرب الصحي والرعاية المنزلية.

وتم تدريب الممارسيين الصحيين على البرنامج ليقوموا بالتواصل مع المرضى والاطمئنان على صحتهم وطريقة متابعتهم للخطة العلاجية والأدوية في أوقاتها المحددة.

إضافة إلى تقديم الاستشارة الطبية لجميع الحالات، وصرف الوصفة الدوائية في إجراء تقني موحد يساعد المرضى على استلام الأدوية في منازلهم من خلال البريد الدوائي.