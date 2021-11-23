فلكية_جدة: عودة نجوم الجوزاء لتزين سماء #السعودية والوطن العربي

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن بداية عودة «الجوزاء» لسماء المساء بالسعودية والوطن العربي، وتعتبر من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في السماء.

وقال رئيس فلكية جدة، م. ماجد ابوزاهرة، إن مجموعة نجوم الجبار أو الصياد أو كما تعرف عند العرب بـ«الجوزاء»، تشرق بساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وسترصد بسماء الوطن العربي لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف أبوزاهرة، أنه سيظهر للعين المجردة أن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، ويعتبر أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية هو ما يسمى بـ«الحزام»، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية «منكب الجوزاء» و«رجل الجبار».

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنه بتقدم ساعات الليل ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها، سترتفع نجوم الجوزاء، وتصل إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنة.

وأضاف أن نجوم الجوزاء مثل كل النجوم تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو حوالي ساعتين مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حاليًّا بالأفق الشرقي عند الساعة الـ9 مساء، سترصد في نفس المكان من السماء بعد حوالي شهر من الآن عند الساعة الـ7 مساء.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أن السبب في تغير موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.