تضاعف احتياطي الغاز في #السعودية 6 مرات في 60 عاماً

ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي، 0.4% 1.2تريليون قدم مكعبة قياسية، لتبلغ 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 324.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019.

واحتلت السعودية المركز السادس عالمياً بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7298.9 تريليون قدم مكعبة بحسب الاقتصادية.

واستطاعت المملكة أن تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من 6 مرات في 60 عاماً من 1960 إلى 2020، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، ما يعني زيادتهها 609%، بمتوسط زيادة 10.1% سنوياً.