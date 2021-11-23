التحالف: استهداف مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن ضرباته الجوية في صنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية.

وقال التحالف إن الضربات “دمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان” في العاصمة اليمنية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأوضح أن “المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين دروعا بشرية”.

كما أضاف: “اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية”.

وكان التحالف أعلن أنه بدأ تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع”.