تركيا: مؤشر ثقة المستهلك يسجل أدنى مستوى على الإطلاق

سجل مؤشر ثقة المستهلك في تركيا أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، متراجعا بنسبة 7.3 مقارنة بالشهر السابق.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك ليسجل 71.1 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعدما كان يبلغ 76.8 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بلغ مؤشر الوضع المادي للأسرة 60.7 في المئة، غير أنه تراجع خلال الشهر الجاري بنحو 7.5 في المئة ليسجل 56.1 في المئة.

وشهد الشهر الجاري أيضا تراجعا في مؤشر توقعات الوضع المادي للأسرة بنحو 8.8 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليسجل 68.9 في المئة بعدما كان يبلغ 75.6 في المئة خلال الشهر الماضي.

هذا وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي العام