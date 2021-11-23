هيئة الإحصاء تطلق بوابة ترشح المتعاونين في تعداد السعودية 2022

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، وذلك في إطار إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الأعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة بعض الشروط التي سيتم الترشيح على بناءً عليها، والتي من بينها أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة.

وأكدت الهيئة على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.

ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/ , والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة.