“الصحة العالمية” توجه بعلاج الأطفال المصابين بمتلازمة الالتهاب متعدد الأعضاء المرتبط بكورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، توجيهات بشأن علاج الأطفال المصابين بمتلازمة الالتهاب متعدد الأعضاء المرتبط بكوفيد 19، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة على الأطفال المصابين بكورونا وتصيبهم بالتهاب يؤثر على أعضاء مختلفة من الجسم، وتحتاج إلى رعاية متخصصة وأحيانا إلى العناية المركزة.

وأوصت المنظمة، باستخدام الكورتيكوستيرويدات في المستشفى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و18 سنة، إضافة إلى العلاجات الداعمة، وهي الإرشادات الناتجة عن ثلاث دراسات سريرية جمعت بيانات من 885 مريضًا.

وأوضحت المنظمة، أن الأطفال على غرار البالغين معرضين للإصابة بمرض كوفيد 19 الحاد، وأن أكثر الأطفال عرضة لذلك من يعانون من السمنة وأمراض الرئة المزمنة بما في ذلك الربو وأمراض القلب والتوعية الدموية وتثبيط المناعة.