أبل توقف مبيعاتها في تركيا بسبب انهيار الليرة

توقفت شركة “أبل” بشكل مؤقت عن بيع منتجاتها للعملاء في تركيا مع استمرار انهيار الليرة التركية.

ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي اليوم الثلاثاء بعد أن دافع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، التي شهدت أنخفاض الليرة بنسبة تصل إلى 15% اليوم.

وقال إردوغان أمس الإثنين، خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء، إنَّ “سياسةً متشدِّدةً لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم”، وتعهّد بالنجاح فيما سماه “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وعلى الرغم من أن “آبل ستور” عبر الانترنت لا يزال متاحاً للعملاء في تركيا، إلا أن الشركة لا تقبل أي طلبات جديدة في تركيا، ولا تسمح للمتسوقين بإضافة أي عناصر إلى حقيبة التسوق الرقمية الخاصة بهم وإكمال المعاملات.

ولم تقدم “آبل” بعد أي تعليق رسمي على توقف المبيعات في البلاد مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.