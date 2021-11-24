بطل كأس العرب سيحصل على 5 ملايين دولار

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، المقرر انطلاقها في الدوحة، جوائز مالية كبيرة للمشاركين في المسابقة العربية.

تنطلق بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ضمن منافسات البطولة في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بطولة كأس العرب والتي جاءت كالتالي:

البطل يحصل على 5 ملايين دولار.

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

المركز الثالث يحصل على مليوني دولار.

المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار.

المتأهل لدور 8 يحصل على مليون دولار.

كل منتخب يشارك في البطولة يحصل على 750 ألف دولار.

وكشف منظمو بطولة كأس العرب، عن الكأس التي من المرتقب أن يتوج بها أحد المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وجاءت الكأس من الذهب الخالص، منحوت عليها خريطة الوطن العربي، واسم البطولة باللغة العربية.