عاجل.. التحالف: تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية فى اليمن أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية‭‭‭‭ ‬‬‬‬”مشروعة” فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف استهدف مواقع جديدة لنشاط الطائرات المسيرة فى صنعاء منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته جماعة الحوثي كمعمل سري للطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي في اليمن يوم السبت إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة.