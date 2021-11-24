وزير داخلية #لبنان: حل الأزمة مع الخليج يبدأ باستقالة قرداحي

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن حل الأزمة مع دول الخليج يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، معتبراً أن الاستقالة طال انتظارها، وفق ما جاء في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، نقلتها صحيفة الجمهورية اللبنانية.

وشدد مولوي على أن التأخر في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، سيرتد سلباً على المزيد من اللبنانيين الذين يعانون أزمة اقتصادية خانقة.

وأوضح أن الوقت ليس في صالح بيروت، مضيفاً أن الأزمة استغرقت: “وقتا طويلاً. لا يجب أن يستغرق الأمر أكثر من شهر لتسوية الأزمة. كان يجب أن يستقيل مبكراً. كان يجب أن يستقيل على الفور. كل تأخير يلحق ضررا أكبر باللبنانيين سواء في لبنان أو في الخليج”.

وحذر الوزير من توسيع نطاق حظر الاستيراد السعودي ليشمل جميع أنواع التجارة مع دول الخليج، ما قد يهدد أيضاً اللبنانيين الذين يعيشون هناك، رافضاً إحكام الخناق على أعناق جميع اللبنانيين حتى نتخذ الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها في وقت سابق وبشكل أسهل.

وأنهى مولوي قائلاً أن قرداحي لن يستقيل لأنه يحتاج إلى موافقة مؤيديه السياسيين، بمن فيهم حزب الله.