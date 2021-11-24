سعود الطبية: استخدام أحدث جهاز بالعالم لتبخير تضخم البروستاتا

تزامنًا مع شهر نوفمبر “صحة الرجل” أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية عن استحداث جهاز (ريزوم) الذي يعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

جاء ذلك على لسان استشاري ورئيس قسم المسالك البولية د.إبراهيم العويضة، منوهًا بأن القسم سيبدأ في إجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب و السكر وسيولة الدم.

وأشار إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ ولكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحه الجنسيه وخلافه.