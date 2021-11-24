رسمياً: إيقاف الفنان #محمد_رمضان وتحويله إلى التحقيق

أعلن هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، اليوم عن إيقاف الفنان محمد رمضان عن الغناء، وتحويله إلى التحقيق.

وعقد هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، للتعليق على قراراته الأخيرة بمنع نجوم أغاني المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات في مصر، .

وأصر شاكر على موقفه وأكد استمراره في قرار منعهم من الغناء، ولكنه فجر مفاجأة بإعلانه اليوم تحويل الفنان محمد رمضان للتحقيق في نقابة الموسيقيين، وإيقافه عن الغناء والحفلات لحين انتهاء التحقيقات.

وهاجم شاكر محمد رمضان بسبب حفلاته في الفترة الأخيرة، وكشف أن رمضان كان قد تعهد لنقابة الموسيقيين بعدم إثارة الجدل في حفلاته والالتزام بقواعد النقابة في إحياء الحفلات، إلا أنه خالفها ولم يلتزم بها، وهو ما دفعه لإصدار قرار اليوم بمنعه من احياء الحفلات لحين التحقيق معه، وكذلك أجرت النقابة تحقيقاً مع الممثل حسن ابو الروس وأصدرت قرار بإيقافه 15 يوم وتغريمه 20 الف جنيه.

وتجاهل الفنان محمد رمضان قرارات نقابة الموسيقيين وهجوم هاني شاكر عليه اليوم، وواصل نشر يومياته في لوس انجلوس بأمريكا، ونشر اليوم فيديو أثناء احتفاله بوصول هاشتاج اسمه على موقع تيك توك إلى 4 بليون مرة، ونشر عدة فيديوهات له مع جمهوره ومعجبيه في أمريكا، وذلك بعد إحيائه عدة حفلات مؤخراً وأبرزها حفله في موسم الرياض بالإضافة لحفل له في دبي وآخر في القاهرة.