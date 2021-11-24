إصابات #كورونا العالمية عند 260 مليون.. والوفيات 5.183 مليون

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 259 مليونا و51 ألفا و318 مصابا، حتى صباح الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و183 ألفا و601 حالة، فيما تعافى 234 مليونا و400 ألف و650 حالة.

سجّلت ألمانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 66884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و335 وفاة.

وأشارت بيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 5 ملايين و597 ألفاً و795 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 99 ألفاً و768 وفاة.

سجلت الهند 9,283 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و437 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,540,000 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 466,584 وفاة, مشيرة إلى تعافي 10,949 حالة وبذلك يبلغ إجمالي حالات المتعافين 34 مليون حالة .

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 10312 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (بكوفيد – 19) و ‭ ‬284 وفاة.

أفادت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أمس, بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد قد بلغ 613066 .

سجّلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 42,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 165 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان يوم أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,932,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,137.