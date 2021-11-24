ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 193.16 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 220.76 ريال (58.87 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 193.16 ريال (51.51 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 165.57 ريال (44.15 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 128.77 ريال (34.34 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6870 ريالا (1832 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية 1545.29 ريال (412.08 دولار).

وعالميا، صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء لكنها ظلت دون مستوى 1800 دولار للأوقية مع استمرار قوة الدولار وفي ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق خلال الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتطلع المستثمرون لمعرفة آراء أعضاء البنك حول رفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد ترشيح الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لرئيس البنك “جيروم باول” لفترة ولاية ثانية.

وفي سياق منفصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي رفع الفائدة لثاني اجتماع على التوالي وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.75%، كما أكدت أن خفض التحفيز ما زال ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أقصى قدر من العمالة المستدامة.

هذا، وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% عند 1796 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 09:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما سجل سعر التسليم الفوري ارتفاعًا 0.3% ليصل إلى 1794.8 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.7% عند 23.6 دولار للأوقية، فيما ارتفع السعر الفوري للبلاديوم 1.8% ليسجل 1910.5 دولار، كما صعد السعر الفوري للبلاتين 1.4% عند 984.3 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 96.481 نقطة.