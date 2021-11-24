البنك_المركزي السعودي: 8.5 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية 8.46 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2021 مقارنة بنحو 9.17 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 107.84 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع “المنافع العامة” بنسبة 23%، تلاه قطاعا “الأجهزة الإلكترونية والكهربائية” و”التعليم” المنخفضان بنسبة 19% لكل منهما.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.22 مليار ريال تمثل 14% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.20 مليار ريال

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2021، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.74 مليار ريال، ما يمثل 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.31 مليار ريال