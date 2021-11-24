السودان: حمدوك يراجع تعيينات وإعفاءات الجيش

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أقرها الجيش أخيراً في مناصب رئيسية في الدولة.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر حمدوك، بعد العودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش يوم الأحد، توجيهاً بوقف كل التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة: “إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم”.