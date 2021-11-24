خادم_الحرمين_الشريفين: التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم #عاجل

انطلقت أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” في جدة.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية .

وأشار إلى انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم.

وأكد الملك سلمان، في كلمته أن العلاقات السعودية الروسية تطورت وتوجت باتفاقات في مجالات عدة، لافتا أن ​السعودية تؤكد على أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا

وانطلق في جدة -قبل قليل- اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

وتضم المجموعة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بمن في ذلك، رؤساء وزراء سابقون، ووزراء خارجية سابقون، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي؛ حيث ينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.