البحرين تطلق مشاريع تنموية كبرى بأكثر من 30 مليار دولار

أعلنت الحكومة البحرينية الأربعاء حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، على تويتر، أن الخطة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء المملكة.

وأوضحت أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

وتتضمن الحزمة مشاريع تطوير عمراني، من بينها 5 مدن جديدة من شأنها أن تزيد مساحة المناطق التعميرية في البحرين بنسبة 60%.

كما تتضمن مشاريع للبنية التحية والاتصالات، مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الاتصالات الدولية، والحوسبة السحابية، وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو” بما يزيد طاقة المصفاة من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يومياً.

وتشتمل الخطة على إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع.

وستطلق البحرين ضمن الخطة منصة استثمارية إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على معلومات متكاملة عن المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار.