الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى لوس انجلوس ومانشستر

تبدأ الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى كل من لوس انجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ومانشستر في المملكة المتحدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم، ويأتي ذلك بعد تخفيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، إلى جانب تعزيز موقعها التنافسي على الوجهات الدولية وهي ما تركز عليه استراتيجيتها الجديدة.

واعتباراً من الحادي عشر من ديسمبر القادم، تستأنف الخطوط السعودية رحلاتها بين كل من جدة ولوس انجلوس بإجمالي (38) رحلة أسبوعية في الاتجاهين وما يزيد على (11,3) ألف مقعداً، بطائرتها من طراز بوينج (B777-300ER) المزودة بـ (12) جناحاً للدرجة الأولى إلى جانب (36) مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و (242) مقعدا لدرجة الضيافة، وكذلك الفئة الأخرى من ذات الطراز التي يبلغ عدد مقاعدها في درجة الأعمال (30) مقعداً و (351) مقعداً لدرجة الضيافة.

كما تم تحديد الخامس عشر من ديسمبر موعداً لعودة رحلات “السعودية” بين جدة ومانشستر بواقع (24) رحلة أسبوعية في الاتجاهين وخصصت أكثر من (7,1) ألف مقعداً، عبر طائراتها من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر المتميزة برحابة المقاعد وأحدث التقنيات التي تضفي على تجربة السفر متعة ورفاهية.

وتصل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى (4) قارات حول العالم عبر شبكة رحلات منتظمة.

كما توفر باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الالكترونية لإنهاء إجراءات السفر.