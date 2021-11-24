بايدن يدعو 110 دول إلى قمة حول الديموقراطية.. وروسيا وبكين تعترضان

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، دعوات إلى 110 دولة، للمشاركة في قمة افتراضية حول الديموقراطية.

من جانبه؛ اعتبر الكرملين أن قمة بايدن حول الديمقراطية تهدف إلى بث الفرقة بين الدول. فيما أعربت بكين عن معارضتها “الشديدة” لدعوة بايدن تايوان إلى هذه القمة.

فيما شكرت تايوان الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن على دعوتها إلى قمة حول الديمقراطية، معتبرةً أن الحدث سيتيح للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار مؤهّلاتها على المستوى الدولي.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحافيين “من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديموقراطية”.