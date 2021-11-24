“صحتك في غذائك”.. حملة طبية تنظمها جامعة شقراء

لزيادة الوعي بأهمية النظام الغذائي المتوازن

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، أمس الثلاثاء 1443/4/18هـ، بمبنى البساتين مول، حملة توعوية بعنوان “صحتك في غذائك”، وذلك ضمن برامجها التوعوية المقدمة لأفراد المجتمع.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء المتوازن ودوره في تجنب وتخفيف الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة.

وتضمنت الحملة إقامة معرض صحي، وتوزيع منشورات طبية، بالإضافة إلى تنظيم فعالية صحية شملت قياس نسبة الدهون والماء بالجسم، وقياس السكر والضغط والطول والوزن المثالي، كما استمع الزوار خلال زيارتهم إلى شرح من طلاب الكلية حول أهمية النظام الغذائي المتوازن، علاوة على تقديم عدة نصائح غذائية لضمان نظام غذائي صحي.

كما شاركت طالبات الكلية في حملة توعوية أخرى أقامتها مستشفى شقراء العام للتوعية بمرض السكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري، حيث قدمن المعلومات اللازمة للمستفيدين لتعريفهم بأعراض المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم فحوصات متنوعة للكشف عن المصابين فيه.