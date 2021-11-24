“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11369.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، ,عناية، وأسيج، وصادرات، والإنماء طوكيو مارين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وصدر، وتشب، وأسواق عبدالله العثيم، وهرفي للأغذية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.09% .

فيما كانت أسهم شركات ذيب، والإنماء، وكهرباء السعودية، ودار الأركان، والنايفات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ذيب، والراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 45.53 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1507 صفقة.