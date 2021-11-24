منافسات بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية.. البنك العربي وجمعية إنسان يتأهلان للمباراة النهائية لمنافسات كرة القدم

حسمت منافسات الدور النصف نهائي لكرة القدم في بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الرياضية والثقافية الأولى، خلال المواجهتين التي أقيمتا عصر أمس الثلاثاء على ملعب جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض.

في المباراة الأولى، كسب فريق البنك العربي نظيره ميدغليف بنتيجة (2-0) ، بعد ان قدم الفريقان مستوى جيدًا، كما حصل لاعب البنك العربي ٱيهاب السيد على جائزة أفضل لاعب.

وفي اللقاء الثاني، طار فريق جمعية إنسان للمباراة النهائية التي ستقام يوم غدٍ الخميس ، بعد أن كسب نظيره فريق stc بنتيجة (3-1) ، في مباراة حصد نجوميتها اللاعب ريان السهلي.

من جانبه، تواصلت منافسات بطولة البلوت التي شهدت استكمال مباريات التصفيات الأولية، حيث تأهل فريق شيفرون (سعود قحل و سعد الدوسري ) وفريق سابتكو (محيا العرجاني ونايف القحطاني) من المجموعة الأولى.

كما تأهل فريق شركة ارامكو (د.فيحان العتيبي ومناور العنزي) وفريق stc (مشبب القحطاني وعبدالكريم العطوي) عن المجموعة الثالثة.

وتقام اليوم الاربعاء منافسات دور الـ8 والـ4 والمباراة النهائية، حيث سيحصل الفريق البطل على مبلغ ٢٠ ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ ١٠ آلاف ريال.