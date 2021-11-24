إتقان العقارية تحتفي بتدشين هويتها الجديدة ومقرها في ليلة أطلق عليها عرس الرياض العقاري #حفل_شركه_اتقان_العقاريه

أقامت شركة إتقان العقارية مساء الأربعاء حفلاً بمناسبة تدشين هويتها ومقرها الجديد تزامنا مع مرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها، وقد حظي بحضور جمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، والعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام .

وقد تضمن الحفل كلمة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أكد في بدايته أن هذه الاحتفالية جمعت مناسبات تعيشها الشركة وهي تدشين هويتها الجديدة، وافتتاح مقرها الجديد في “برج إتقان”، وذكرى مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها، في “عرس إتقان العقاري”.

وأشار ” الرشيد ” إلى أن إتقان العقارية بفضل الله تعالى ثم بثقة عملائها وعزم رجالها المخلصين حققت خلال خمسة عشر عامًا نجاحاتٍ عديدة، وإنجازاتٍ لافتة جعل منها رقمًا عقاريًا، وكيانًا استثماريًا مميزاّ، وأصبح لها حضورًا لافتًا، ومؤثرًا في صناعة القرار العقاري في عالم العقار بالمملكة القائدة والرائدة في عالم الاستثمار الإقليمي والعالمي والتي تنطلق اليوم نحو المستقبل بقوةٍ واطمئنان، وتُطلق مشاريع استثمارية نوعية كان للعقار فيها النصيب الأوفر والأكبر.

ولفت ” الرشيد” إلى أن هذا التميز والنمو الذي تحقق هو نتيجة للدعم من القيادة الرشيدة التي صنعت مستقبلاً جديدًا مشرقًا بصورته وملامحه وأبعاده زادتها إشراقًا ونصاعةً وبهائًا ما يستلزم منا كعقاريين ومستثمرين في عالم العقار مواكبة هذه الانطلاقة السعودية القوية والواعدة، وأن نلحق بسرعة هذا الفكر المتقدم والمتنامي .

مضيفًا إلى أنه يتوجب علينا أن نقدم كل ما لدينا من أفكارٍ مستثمرين خبراتنا، وتجاربنا الثرية والغنية، وما تُتيحه لنا الدولة عبر سياساتها وقراراتها، وإجراءاتها التسهيلية، والتحفيزية من أن نكون على قدر المسؤولية، ونُسهم في استثمار هذه الفرص، ونلحق بركب التطوير كي يكون لنا بصمةً تتجذر في تاريخ القطاع العقاري السعودي الذي نمى وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً لقد دشّنا اليوم هوية إتقان العقارية الجديدة، وافتتحنا مقرنا الجديد “برج إتقان” ليكون صرحًا عقاريةً شامخًا، واحتفلنا بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس هذه القلعة العقارية القوية الراسخة الجذور، والممتدة خبرةً واحترافية، في عرسٍ عقاريٍ مهيب، شاركتنا فيه فرحتنا وبهجتنا هذه ثُلّةٌ متميزةٌ من المستثمرين، ورجال أعمال، وعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام.

وقال ” الرشيد ” في ختام كلمته أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في تأسيس هذا الصرح، وبنائه، ونموه، وتحقيق نجاحاته طوال الخمسة عشر الماضية، ولشركائنا الذين شاركونا مسيرة النجاح، ونعدهم بأن نأتي لهم دومًا بالجديد، وأن نكون عنصر ابتكار، وإبداعٍ، وإتقان لنكون فعليًا محققين للحديث الشريف فعليًا “إن الله يُحبُ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه”.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بآيات من القرآن الكريم تلاع عرضٌ مرئي لإنجازات إتقان خلال خمسة عشر عاماً استعرض المسيرة وما حققته من الجهد، والمثابرة والتميز وتوظيف التقنية، أعقبه تدشين الشعار.

من جهتهم أعرب المشاركون في الحفل عن سعادتهم بمشاركتهم إتقان العقارية هذه المناسبة الرائعة، وإعجابهم بما تم عرضه من إنجازاتٍ بيّنت بجلاء الأُثر الواضح لإتقان على مسيرة الاستثمار العقاري في مناطق المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إتقان العقارية تأسست في العام 2006 في مدينة الرياض، وحققت خلال سنوات مسيرتها العقارية عددًا من النجاحات، والإنجازات النوعية ما أهّلها لأن تكون رقمًا عقاريًا يُسهم في صناعة السوق العقاري والاستثماري على مدى سنواتٍ طويلة، كما ساهمت الشركة في تسويق مزادات عقارية هي الأضخم على مستوى المملكة، ووظفت التقنية الحديثة في أنشطتها العقارية مضيفةً بذلك نجاحاتٍ إلى قائمة نجاحاتها.