هجوم مسلح على قاعدة عسكرية أمريكية وسرقة وقود بقيمة مليونى دولار

أعلنت الشرطة الرومانية أن عصابة إجرامية سرقت كميات من الوقود، تصل قيمتها إلى مليوني دولار من قاعدة عسكرية أمريكية جنوب شرقي رومانيا، وبحسب بيان للشرطة، فإن عددا من المواطنين الرومانيين شكلوا جماعة إجرامية، كانت تسرق الوقود، وتحديدا الديزل بشكل أساسى، من قاعدة “ميخائيل كوجالنيتشانو” العسكرية ومنطقة التدريبات العسكرية بالقرب من مدينة كونستانتسا الرومانية منذ عام 2017.

وأكدت الشرطة الرومانية بحسب “روسيا اليوم” القبض على 7 أشخاص في إطار التحقيق، وأشارت إلى أن حجم الأضرار، التي تسببت بها أنشطة الجماعة، بلغ نحو مليوني دولار.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام رومانية اليوم /الخميس/ بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات الواقعة جنوبي البلاد.

ذكرت ذلك قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الانفجار.