أمريكا: إيران صممت منصة فعالة لإطلاق الصواريخ الباليستية

أعلن رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، أن إيران صممت منصة “فعالة جدا” لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال ماكينزي في تصريح لمجلة “تايم” إن إيران أظهرت أن لدى صواريخها قدرة مؤكدة على إصابة الأهداف بدقة، مضيفا أن “ما حققه الإيرانيون خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأخيرة هو بناء منصة فعالة جدا لإطلاق الصواريخ الباليستية”.

وعبر الجنرال الأمريكي عن رأيه بأن إيران لم تتخذ بعد القرار بشأن الإسراع بتطوير رأس نووي، لكنه أشار إلى أن هذا الموضوع يثير قلقا لدى الولايات المتحدة وحلفائها.