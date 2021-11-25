سلمان بن إبراهيم: #السعودية شريك فعال في إنجاح المسابقات الآسيوية

أرسل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رسالة شكر وتقدير إلى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بمناسبة نجاح السعودية في تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.

وحقق الهلال السعودي اللقب الرابع لدوري أبطال آسيا بعد تغلبه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0، في المباراة التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكد الشيخ سلمان في رسالته أمس أن “النجاح الباهر لهذا الحدث القاري الكبير يعزز المكانة المتميزة للسعودية على خارطة كرة القدم الآسيوية، ويترجم سمعتها العطرة على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية القارية والعالمية”.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأدوار الحيوية التي لعبتها كوادر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ومختلف الأجهزة الرسمية في البلاد على صعيد تأمين مختلف عوامل النجاح التنظيمي للمباراة النهائية مما ساهم في إخراجها بصورة زاهية تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية.

وأكد الشيخ سلمان أن نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الإتحادين الآسيوي والسعودي في مختلف المجالات وفي مقدمتها استضافة وتنظيم المسابقات الكروية القارية الأمر الذي يلاقي تقدير واستحسان منظومة كرة القدم الآسيوية.