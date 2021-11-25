ارتفاع #برنت وتراجع #الأمريكي.. #أسعار_النفط تنتظر رد أوبك+ على الإفراج عن الاحتياطيات

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ0.01% لتصل إلى 78.38 دولار للبرميل، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا، أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.09% إلى 82.23 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.

وقال جيك ليبي المحلل في فيتش في مذكرة “قد ينتهي الأمر بالإفراج المنسق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم على أساسيات الخام”.

وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الأربعاء أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام مما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.

وقال كيران تومكنز الاقتصادي في كابيتال إكونوميكس في مذكرة “لكن الصورة الأكبر هي أن الطلب على الإنتاج ما زال متينا، مما يزيد الضغوط على سوق شحيحة”.

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “التحرك الجريء من مستوردي النفط فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد لديها بالخفض في (اجتماعها) المقبل في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2021”.

تضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.

ويترقب التجار أيضا ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.