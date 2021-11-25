إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 259.7 مليون إصابة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 259 مليونا و733 ألفا و781 مصابا، حتى صباح الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و192 ألفا و291 حالة، فيما تعافى 234 مليونا و881 ألفا و225 حالة.

وسجّلت الهند 9119 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و396 وفاة, خلال الساعات لـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,544,882 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 466,980 وفاة.

كما سجلت المكسيك خلال السلاعات الأربع وعشرين الماضية, 336 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أمس, بأن العدد الإجمالي للوفيات إثر الفيروس في البلاد قد بلغ 293186.

فيما سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و 20109 حالة وفاة.