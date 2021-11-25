بدء إجازة الفصل الدراسي الأول

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، اليوم الخميس 25 نوفمبر، ولمدة 10 أيام؛ لتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، على أن يعود الطلاب إلى مدارسهم الأحد 6 ديسمبر، لبداية الفصل الدراسي الثاني.

وأنهى طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بجميع المناطق والمحافظات، أمس الأربعاء، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً وعن بُعد، وفق البروتوكولات الوقائية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

وقالت وزارة التعليم، إن المدارس تواصل رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور، وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم.