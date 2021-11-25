تراجعت #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.86 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بالتوازي مع التراجع في أسعار المعدن النفيس عالميا.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس، ليسجل نحو 215.84 ريال (57.54 دولار)، مقابل 216.50 ريال (57.71 دولار) في ختام تعاملات أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات المسائية من يوم الخميس، ليصل إلى مستوى 188.86 ريال (50.35 دولار)، مقابل 189.44 ريال (50.50 دولار) أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، الخميس، ليسجل نحو 161.88 ريال (43.15 دولار)، مقابل 162.38 ريال (43.29 دولار) بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.91 ريال (33.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.92 ريال (28.77 دولار).

كما سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال تعاملات الخميس، نحو 6713 ريالا (1789 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1511 ريالا (402.77 دولار).

وعالمبا، سجلت عقود الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس لكنها ظلت دون مستوى 1800 دولار للأوقية بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ أظهر إشارات حول إمكانية الإسراع في عملية تقليص مشتريات الأصول استجابة للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وكشف محضر الاجتماع أن عددًا متزايدًا من أعضاء لجنة السياسة النقدية أصبحوا أكثر مرونة بشأن تعديل وتيرة برنامج مشتريات الأصول في حالة استمرار ارتفاع التضخم، كما أوضح استعدادهم لرفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأربعاء قبل عطلة الأسواق الأمريكية الخميس والتي أظهرت نمو المؤشر 2.1% خلال الربع الثالث، فيما سجلت طلبات إعانة البطالة 199 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ 52 عامًا.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.45% عند 1794.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما سجل سعر التسليم الفوري صعودًا 0.25% ليصل إلى 1793.0 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.63% عند 23.6 دولار للأوقية، فيما ارتفع السعر الفوري للبلاديوم 2.47% ليسجل 1899.5 دولار، كما صعد السعر الفوري للبلاتين 1.80% عند 997.1 دولار.

هذا، وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات – هامشيًا 0.1% عند 96.736 نقطة.