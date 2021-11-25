جدة: فريق طبي ينجح في إنقاذ مريض سقط من الدور الثاني

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة، في إجراء عمل جراحي إسعافي عاجل لمريض بالعقد الثالث من العمر، حيث قدم المريض إلى طوارئ المستشفى قسم الحالات الحرجة وهو يعاني من ضعف شديد بالطرف السفلي الأيمن وشلل بحركة القدم اليمنى ناجم عن سقوطه من الدور الثاني على الأرض لبناء تحت الإنشاء، أدى إلى كسر مفتت غير مستقر بالفقرة القطنية الأولى .

وأجرى له أطباء الطوارئ في المستشفى فحوصات طبية وشعاعية و مخبرية سريعة ، وتم تحويل المريض إلى أطباء جراحة المخ و الأعصاب المناوبين لإجراء عمل جراحي اسعافي طارئ رغم صعوبتها ودقتها، وتم تحضير المريض للعمليات بشكل دقيق وسريع ، حيث تم تثبيت فقرات الظهر بأربع مستويات وإزالة القطع العظمية الفقرية الضاغطة على الحبل و النخاع الشوكي والجذور العصبية وتم التثبيت بأدوات خاصة ونوعية لحالات جراحة المخ والأعصاب المماثلة .

وتم تنويم المريض في القسم العادي بعد إستقرار حالته العامة والعصبية والحيوية وتحسنت حركات الطرف السفلي بشكل ملحوظ و وأضح في اليوم التالي وبشكل جيد و بالتعاون مع قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى استطاع المريض الحركة والمشي و خرج المريض من المستشفى وهو بحالة مستقرة ولله الحمد .