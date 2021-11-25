اختراق مواقع حكومية إيرانية جديدة

قالت صحيفة “شرق” الإصلاحية الإيرانية، إن مواقع جهات إيرانية تعرضت للاختراق بينها مجلس الخبراء الذي يختار المرشد، وموقع وزارة العدل وموقع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى.

ونقل موقع “I24News الإسرائيلي، عن مصادر إعلامية إيرانية اختراق أنظمة تشغيل السدود الإيرانية أيضاً أمس الأربعاء.

وأوضح الموقع، أن هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية نقلت عن مصدر مطلع أن المعلومات تشير إلى تعرض أنظمة تشغيل سدود البلاد إلى هجوم إلكتروني، وإلى تعطل المنظومة الالكترونية المعنية بتقييم مخزون السدود من المياه بالكامل منذ أسبوعين.

ولكن مدير دائرة الأزمات والدفاع المدني في وزارة الطاقة الإيرانية، اعتضاد مقيمي، نفى الخبر،وقال لوكالة أنباء “إيسنا” إن القيود على الوصول إلى معلومات السدود فرضتها وزارة الطاقة نفسها دون أن يوضح أسبابها.