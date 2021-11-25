السعودية : 576 ألف طن توريد المزارعين لـ #القمح_المحلي في 2021 .. بارتفاع 49 %

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب على انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 2021 وذلك بتوريد صافي 576,024 طن بقيمة بلغت نحو 767مليون ريال، بارتفاع 49 في المائة عن الموسم الزراعي الماضي 2020.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن المؤسسة وكنتيجة لأتمتة كافة الإجراءات استكملت من صرف كافة مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز الأسبوعين، مشيرا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم، وذلك لعدد 2077 مزارع منها 18 دفعة للمزارعين الافراد وسبعة دفعات للمزارعين المتعاقدين مع شركات وبصافي قيمة إجمالية بلغت نحو 767 مليون ريال، بعد خصم مديونيات الصناديق.

وأشار الفارس إلى أن برنامج شراء القمح المحلي والذي يأتي في إطار ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، حيث شهد ارتفاعا تدريجيا في الكميات الموردة من قبل المزارعين فقد شهد العام الأول 2019م شراء المؤسسة كمية 202,179 طن، وارتفعت الكمية في العام الثاني 2020م إلى 385,635 طن بارتفاع 91في المائة، فيما ارتفعت في العام الثالث 2021م إلى كمية 576,024 طن بارتفاع 49.4قس المائة عن العام السابق.

وقال الفارس أن سعر شراء القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم بلغ 1,375 ريال للطن مقارنة بـ 1,250 ريال للطن في الموسم الماضي وذلك تماشيا مع حركة الأسعار العالمية للقمح.

واوضح ان مجلس إدارة المؤسسة أقر اخيرا زيادة سعر الشراء للموسم القادم 2022م إلى (1,440) ريال، وذلك في إطار حرص الدولة على عدالة سعر الشراء وحفظاً لحقوق المزارعين.

وبين إلى أن منصة “محصولي” والمخصصة لاستلام القمح المحلي، والتي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة والتفاعل مع استفسارات المزارعين، حيث شهدت المنصة هذا العام ارتفاعا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى 3,662 مزارع مقابل 3,233 مزارع الموسم الماضي بزيادة نسبتها 13في المائة، فيما بلغت نسبة الموردين فعلياً هذا العام 69في المائة من إجمالي عدد المزارعين. وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى 31,097 موعد مقابل 19,695 موعد الموسم الماضي بزيادة نسبتها 58في المائة.

ووفقا لبيانات المؤسسة فإن منطقة تبوك جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية 168,372 طن بزيادة 79في المائة عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية 130,606 طن بزيادة 36في المائة عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 117,828 طن بزيادة 18في المائة، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية 89,854 طن بزيادة 72في المائة، ثم وادي الدواسر بصافي كمية 24,365 طن بزيادة ثلاثة في المائة، ثم منطقة الرياض بصافي كمية 24,012 طن بزيادة 123في المائة، والخرج بصافي كمية 20,621 طن بزيادة 123في المائة، وأخيرا الأحساء بصافي كمية 366 طن.

يذكر أن المنصة تتيح للمزارعين اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر.