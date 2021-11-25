مسؤول_إندونيسي : #المملكة قدمت أعمالاً جبارة للإسلام والمسلمين

وصف وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا قمر الدين أمين، ما قدمته المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين خلال عقود من الزمان بأنه عملٌ جبار وغير مسبوق.

ونوه بما شهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشاريع ضخمة وخدمات وفق أعلى المعايير لتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد أمين في تصريح صحفي خلال زيارته الحالية للمملكة، ضمن الوفد الرسمي المرافق لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حالياً، بالتعاون القائم بين بلاده والمملكة في مختلف المجالات.

وأشار إلى المكانة الرفيعة للمملكة بين كبرى الدول وما قدمته من أعمال ورؤى حكيمة في التطوير والبناء وتوظيف التقنية وما تشهده من تقدم وتطور على المستويات كافة.

وأعرب وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة؛ على عنايتها ودعمها المستمر لكل عمل يسهم في نشر الخير والسلام بالعالم.