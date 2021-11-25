الليرة التركية تنتعش بدعم إعلان تدشين صندوق الاستثمارات الإماراتي

واصلت الليرة التركية تعافيها اليوم الخميس بعد هبوط تاريخي إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع أثاره دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تخفيضات أسعار الفائدة.

وجرى تداول الليرة عند 11.85 بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، إذ تعززت نحو 1.9 بالمئة من نحو 12.0820 أمس الأربعاء. وسجلت أقل مستوى مقابل الدولار يوم الثلاثاء عند 13.45.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في 11 جلسة متتالية قبل الأربعاء لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 45 بالمئة من قيمتها، وتكبدت حوالي نصف تلك الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.

وارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس بنسبة 1.9%، مدعومة بإعلان الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، لدعم الاستثمارات في تركيا، بحسب رويترز.

ووقع البنك المركزي التركي، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإماراتي اليوم الخميس، لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية، وفقا لرويترز.

بالأمس، وقعت تركيا والإمارات اتفاقيات تعاون لصناديق الثروة وأسواق الأوراق المالية الخاصة بهما خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا.

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في وقت تواجه فيه تركيا اضطرابات في عملتها.

سيوقع صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (ADQ) اتفاقية تعاون مع صندوق الثروة التركي (TWF)، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مسؤول مطلع على المحادثات.