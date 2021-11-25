تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة القصيم

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للجنسين في عدة تخصصات، حيث تم فتح باب التقديم بدايةً من أمس الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 28 / 4 / 1443هـ، عبر الرابط: https://jobs.qu.edu.sa.

واشتملت الوظائف المعلن عنها على وظيفة مهندس ميكانيكي، ومهندس مساعد مدني، ومهندس مساعد سلامة، وكذلك أخصائي مساعد توظيف، وأخصائي مساعد رواتب، وأخصائي مساعد مركز بيانات، وأخصائي مساعد أمن معلومات، بالإضافة إلى أخصائي مساعد شبكات، وأخصائي مساعد دعم فني، وأخصائي مساعد تخطيط موارد، ومساعد محاسب، وكذلك أخصائي مساعد تواصل مؤسسي.

واشترطت المدينة الطبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، كما اشترطت للوظائف الهندسية (إرفاق التصنيف من الهيئة السعودية للمهندسين وعضوية سارية المفعول)، وللوظائف الهندسية وحملة درجة البكالوريوس إرفاق أحد درجات اختبار اللغة الإنجليزية الموضحة في تفاصيل الإعلان، كما يستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.