200 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بمناسبة لقب “أبطال آسيا”

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة، مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب بنادي الهلال، بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن إهداء كرة المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 لناصر الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي.

ودخل الدوسري تاريخ البطولة القارية، بعدما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة، وذلك بعد مرور 16 ثانية من انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز الهلال 2-صفر على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء.

كان المسحل قد تسلم الكرة التي انطلقت بها المباراة النهائية من رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعد نهاية اللقاء، الذي شهد تحقيق الهلال السعودي لقبه الرابع في المسابقة، ليصبح الفريق الأكثر حصولا على البطولة.

وأعرب المسحل في تصريح إعلامي للموقع الالكتروني لاتحاد الكرة السعودي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، معربا عن سعادته البالغة بنجاح استضافة المملكة للمراحل النهائية والمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا 2021.

ومن المقرر أن يتم التنسيق خلال الأيام القادمة بين الاتحاد السعودي ونادي الهلال لتسليم الكرة للاعب ناصر الدوسري.