جامعة شقراء تنظم سباق ماراثوني للتوعية بأضرار المخدرات

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم الخميس 20/4/1443هـ سباق مارثون للعدو بمقر المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، وذلك ضمن حملة الجامعة للتوعية بأضرار المخدرات تحت شعار وطني يحتاجني.

شارك في المارثون، الذي بلغت مسافته قرابة 1000متر، مجموعة من طلاب الجامعة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مختلف مراحل السباق، فيما رصدت عمادة شؤون الطلاب جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.

وقد تضمنت الحملة التوعوية التي أطلقتها جامعة شقراء مؤخرًا للتوعية ضد آفة المخدرات، العديد من الفعاليات والأنشطة منها: بث عدد من المنشورات والمواد الإعلامية المرئية للتوعية.