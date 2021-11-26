اعتداء على محكمة تنظر في طعن سيف الإسلام القذافي

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن مجهولين اعتدوا صباح أمس الخميس على المحكمة الابتدائية في سبها جنوب، ما حال دون انعقادها للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي في قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل.

وقالت الحكومة في بيان إنها ترفض ما حدث صباح اليوم بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفذته مجموعة تجاوزت القانون، دون أن تحدد المجموعة أو إلى أي فريق تنتمي.

ودعت الحكومة في بيانها كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبنّي المسار السلمي للعملية السياسية.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع طعن سيف الإسلام القذافي في قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتخضع مدينة سبها لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يؤكد فيه المحامي خالد الزائدي، وكيل سيف الإسلام القذافي، أن الهجوم على محكمة سبها جاء قبيل ساعات من انعقادها للنظر في طعن موكله.

واستبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء، سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل لمخالفته شروط الترشح “وفقاً للمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس في بندها 7، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقّه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة ولمخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على شهادة خلو من السوابق، والتي لم يقدمها القذافي عند ترشحه للانتخابات.