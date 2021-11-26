شاهد التفاصيل: #وظائف برتبة “جندي” في قوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية والمهنية للتعيين برتبة جندي.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 04 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 27 / 04 / 1443 هـ للعمل في إدارات و وحدات قوات الأمن الخاصة على أن تتوفر بالمتقدم الشروط العامه التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

وعلى المتقدم تحري الدقه والتأكد من صحة المعلومات المسجله علما بانه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر أبشر توظيف: https://jobs.sa