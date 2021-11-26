«تعليم الطائف» يستهدف القيادات الادارية من شاغلات الوظائف الغير تعليمية

اختتم امس بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج تنمية المهارات القيادية والذي استهدف القيادات الادارية من شاغلات الوظائف الغير تعليمية والذي تُنفذه إدارة الموارد البشرية “وحدة تطوير الموارد البشرية “شعبة تطوير القيادات واستهدف البرنامج الذي قدمته منى راجح العدواني ٢٥ متدربة.

ويهدف هذا البرنامج الاول من برامج شعبة تطوير القيادات والذي استمر لمدة ٣ أيام إلى تنمية المهارات القيادية ومهارات الاتصال لدى المتدربات ومهارات اتخاذ القرار وأساسيات السلوك التنظيمي.

بالاضافة إلى تطوير أداء منسوبات إدارة تعليم الطائف في كسب مهارات مهمة للقيادات للاستفادة منها في مجال العمل بُغية تحسين الأداء وتطوير المهارات الإدارية لديهن

مساعدة مدير إدارة للموارد البشرية مها العصيمي قدمت شكرها لرئيسة شعبة تطوير القيادات سارة رابع الصقير لتقديم برامج نوعيه تهدف لتطوير القيادات وتحسين الأداء ورفع كفاءة وانتاجيه المناصب القيادية باستخدام افضل الاستراتيجيات الادارية ومبادئ الحوكمة.

كمــا قدمت شكرها لمدربة البرنامج منى العدواني على جهودها في تنفيذ البرنامج ومقدمة شكرها لجميع الحاضرات على تفاعلهن ومشاركتهن في البرنامج التدريبي ومتمنية للجميع التوفيق والسداد.