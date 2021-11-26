السجن 30 عاما على رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية السابق كارلوس نوزمان، تلقى حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً و11 شهراً بسبب قضايا فساد، تتعلق باختيار مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وأشارت التقارير إلى أن محكمة ريو دي جانيرو أصدرت أيضاً أحكام بالسجن على المدير السابق لإدارة التسويق باللجنة البرازيلية ليوناردو غراينر (13 عاما وعشرة شهور)، والمحافظ السابق لمدينة ريو دي جانيرو سيرجيو كابرال (عشر سنوات وثمانية شهور) علماً بأن كابرال أدين في قضايا فساد أخرى.

وكانت اتهامات بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي وتكوين تشكيلات إجرامية وجهت إلى المسؤولين الثلاثة في 2017.

وعدها بعامين، اعترف كابرال أمام المحكمة بأن مبالغ قدرها مليوني دولار قدمت إلى عدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية ليضمن هو ونوزمان التصويت لصالح ريو دي جانيرو خلال عملية اختيار المدينة الفائزة بحق الاستذافة في 2009.

وفازت ريو بحق الاستضافة متفوقة على مدريد وطوكيو وشيكاغو، وترأس نوزمان بعدها اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016.