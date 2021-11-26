تفاصيل استهداف دار الرئاسة بصنعاء.. مخزن أسلحة سري تحت الأرض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء.

وأظهرت التفاصيل ارتباط الدار بمنشأة سرية تحت الأرض، وتظهر الصور أيضا آثار القصف الذي استهدف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية.

وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان، إن العملية شملت استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد”، وذلك بعد عملية استخبارية دقيقة، ورصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر”، حسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن تأكيده أن “القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف شرعية على مدار الساعة”.