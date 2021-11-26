الصحة العالمية: فهم متحور فيروس #كورونا الجديد سيستغرق عدة أسابيع

قدرت منظمة الصحة العالمية أن تحليل المزيد من البيانات المتعلقة بتمحور فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا ، سيستغرق عدة أسابيع.

وقال المتحدث كريستيان ليندماير: إن خبراء المنظمة اجتمعوا اليوم لدراسة الأمر وإصدار التوصيات الواجب اتباعها ، ومعرفة أثر المتحور الجديد الذي لم يطلق عليه اسم حتى الآن على أدوات التشخيص والعلاج واللقاحات المتاحة حاليا.

وأوضح أن المتحور الجديد لفيروس كوفيد19 به عدد كبير من الطفرات ، مما يعني أن انتشاره سريع للغاية.

وكان علماء في جنوب أفريقيا قد أعلنوا أمس عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، مما أدى إلى إعلان عدة دول منع دخول المسافرين من جنوب أفريقيا .