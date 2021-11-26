متحور #كورونا الجديد يضرب بورصة أوروبا.. أكبر خسارة في 17 شهرا

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعاً حاداً اليوم الجمعة، وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 التعاملات منخفضاً 3.7% ليسجل أسوأ أداء يومي منذ يونيو (حزيران) 2020.

وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 4.5%.

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، لكن علماء قالوا إن بها مزيجاً غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.6% وتراجع المؤشر داكس الألماني 4.2% كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8%.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 8.8% في أكبر خسارة يومية لها منذ مارس (آذار) 2020.

وأعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وهوى قطاع السفر 13.6% خلال الأسبوع وكان الأسوأ أداء. ودفعت المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 أسواق الأسهم الأوروبية للهبوط من مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من فرض مزيد من القيود.

وخسر قطاع النفط والغاز 5.8% بينما تراجعت أسهم التعدين خمسة بالمئة، مع هبوط أسعار النفط والمعادن بفعل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي بسبب السلالة الجديدة.