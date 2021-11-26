روسيا تحقق مع نيتفليكس بسبب ترويج المثلية الجنسية

يحقق مسؤولون روس مع شبكة “نيتفليكس” بعد أن اتهم المفوض العام لحماية العائلات الشركة بخرق قانون “الدعاية للمثليين” بحسب رويترز.

وادعى المفوض أن بعض محتوى Netflix الذى يحتوى على موضوعات LGBTQIA + بمعنى موضوعات للمثليين تم تصنيفها على أنها مناسبة لمن هم فى سن 16 وما فوق، ولا تسمح قوانين البلاد بتوزيع “دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية” بين أقل من 18 عامًا، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وتنظر وزارة الداخلية فى الشكوى، وإذا تم اعتبار Netflix مخالفة للقانون فستواجه غرامة تصل إلى مليون روبل والأهم من ذلك أنه يمكن تعليق الخدمة مؤقتًا.

وفى غضون ذلك ، تستهدف روسيا شركات التكنولوجيا الأجنبية على مستوى أوسع هذا الأسبوع ، وقالت إن شركات مثل Apple ، و Meta ، و Google ، و TikTok ، و Telegram ، و Twitterبحاجة إلى تواجد رسمي في الدولة بحلول نهاية العام ، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.