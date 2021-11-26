الدوري الأوروبي: إصابة 12 شرطياً في مباراة ليستر وليغا وارسو

تعرض 12 شرطياً للإصابة خلال أعمال شغب في مباراة ليستر سيتي الإنجليزي، وضيفه ليغا وارسو البولندي، في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ذكرت شرطة “ليسترشاير” أن 7 أشخاص تم القبض عليهم في أعقاب المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب “كينغ باور”.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أنه تم نقل اثنين من الضباط إلى المستشفى، حيث أصيب واحد منهم في ذراعه والأخر أصيب بارتجاج، وذلك بعدما تعاملت الشرطة مع أحداث الشغب التي اندلعت داخل مدرجات الفريق الضيف خلال الشوط الثاني، حسبما أعلنت الشرطة.

وتم إطلاق بعض الألعاب النارية، وحاول بعض المشجعين تجاوز الخط الفاصل، والاعتداء على الضباط أثناء تأمينهم للمباراة.

وكان ليستر سيتي فاز 3-1، وهي النتيجة التي مكنت الفريق من تصدر مجموعته في المسابقة.

وأضافت الشرطة أن جماهير الفريق البولندي تم احتجازهم في الملعب عقب نهاية المباراة، مشيرة إلى عدم حدوث أي أعمال شغب آخر بعد ذلك.

وتابعت: عدد كبير من عمليات المطاردة تم تنفيذها من داخل الملعب، وأن السبعة أشخاص المقبوض عليهم لازالوا رهن الاحتجاز.

وقالت مساعدة رئيس الشرطة، جوليا ديبنهام: في الوقت الذي سعدت فيه بأن ضباطنا أدوا واجبهم على أكمل وجه، وتمكنوا من احتواء مشجعين الفريق الزائر، وتقليل الاحتكاك بينهم وبين جماهير الفريق المضيف، لكنني محبطة من عدد من الجماهير الذين تصرفوا بشكل سيء، وتسببوا في إصابة 12 ضابط خلال الواقعة.

واختتم: هذا النوع من السلوكيات غير مقبول، وسنواصل التحقيق في الواقعة حتى يتم تقديم المذنبين إلى العدالة.