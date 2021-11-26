الفيفا: الرافضون لإقامة كأس العالم كل عامين يخافون من التغيير

دعمت الدول الأفريقية، مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإقامة كأس العالم كل عامين، في الوقت الذي رجح فيه السويسري جياني إنفانتينو، سبب رفض بعض اتحادات النخبة المقترح بأنه من قبيل الخوف.

ظهر إنفانتينو في الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في العاصمة المصرية القاهرة، إلى جانب فينغر.

وقال إنفانتينو لأعضاء “كاف”: من الطبيعي والواضح أنه من يقف ضد هذا المقترح هم من في القمة.

وأضاف: هذا شيء طبيعي ويحدث في كل مجالات الحياة، حينما يكون هناك محاولة للتغيير، أولئك الذين في القمة لا يريدون تغيير أي شيء لأنهم في القمة، وهم يخشون على مواقعهم من التغير في حال نجحت تلك التغييرات.

وتابع: نتفهم ذلك تماماً، ونشيد بهم لنجاحهم في الوصول إلى القمة، هذا رائع، وهم مثال يحتذى به للجميع.

وأوضح رئيس “فيفا”: لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نغلق الباب، يجب أن نبقيه مفتوحاً، نحتاج إلى منح الأمل ونسعى لمنح الفرصة للعالم كله.

وواصل: نريد منح الفرصة لجميع المنتخبات لتلعب مع بعضها البعض، هل هناك طريقة أخرى لذلك إلا كأس العالم؟، نحن بحاجة لدراسة كل ذلك بالطبع.

وكان إنفانتينو قد تحدث مع ممثلو الاتحادات الأفريقية قبل ذلك عن استراتجية التطوير طويلة المدى، وذلك قبل طرح مقترح “فيفا” بشأن كأس العالم، ومن الواضح أنه يحظى بدعم وتأييد القارة.

من جانبه قدم فينغر شرحاً لمقترح إقامة كأس العالم للسيدات والرجال كل عامين، موضحاً أن ذلك سيوفر العديد من الفرص للمنتخبات الأفريقية.

وقال فينغر: أنا أدافع عن ذلك المشروع لأنه سيجعل كرة القدم أكثر تنافسية.